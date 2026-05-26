Detenido un ladrón reincidente por robar en viviendas de Vilafamés
El arrestado, de 34 años, accedía a las viviendas aprovechando las franjas horarias en las que permanecían vacías
La Guardia Civil de Vilafamés ha detenido a un varón de 34 años como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en dos viviendas de la citada localidad.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de uno de los inmuebles, quien comunicó la sustracción de diversos efectos del interior de su domicilio, entre ellos la bomba de agua de la piscina de la vivienda.
A raíz de la denuncia, los agentes iniciaron una investigación donde obtuvieron numerosas pruebas y vestigios que permitieron determinar que el autor actuaba con un claro conocimiento previo del lugar y de los hábitos de los moradores, aprovechando franjas horarias en las que la vivienda permanecía vacía.
Tras la realización de diversas gestiones y el análisis de distintos indicios obtenidos durante la investigación, los guardias civiles lograron identificar al presunto autor de los hechos, vecino de la misma localidad y con antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio.
El sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas. Los agentes recuperaron varios de los efectos sustraídos, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios.
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