Movilizados medios aéreos por un incendio forestal en Vilafranca
Hasta el lugar se han movilizado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón
Efectivos de emergencias trabajan en un incendio forestal declarado este martes en Vilafranca, en una zona limítrofe con la provincia de Teruel.
Hasta el lugar se han movilizado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, con una dotación terrestre, junto a tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, un medio aéreo con helicóptero y unidad helitransportada, además de un coordinador forestal.
También se han activado medios de emergencias de Aragón para colaborar en el operativo debido a la proximidad del fuego con el límite provincial.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el alcance del incendio.
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