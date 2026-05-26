Piden 11 años a un pedófilo y reincidente por pedir vídeos sexuales a una menor en Castellón

Un hombre de 45 años, que ya había sido condenado previamente por un delito de abuso sexual, se enfrenta ahora a un total de once años de prisión por tres delitos. Según la Fiscalía Provincial, este varón supuestamente perpetró un delito de grooming, otro de elaboración de material de abuso sexual infantil y otro más de exhibicionismo. De todo ello fue víctima una menor de una localidad de Castellón que Mediterráneo no revela para proteger su identidad.

Cabe recordar que el grooming, el primero de los delitos de los que se le acusa, es un tipo de engaño con fines sexuales que hace un adulto contra un menor a través de internet. El objetivo del pederasta que realiza esto es ganarse la confianza del o de la menor para más tarde pedirle fotos o vídeos de tipo sexual, que fue exactamente lo que Fiscalía considera que pasó en este caso(otro fin del grooming que no se da en esta causa puede ser quedar con el menor).

Ella tenía 12 años

El juicio que se celebrará este próximo jueves, 4 de junio, en la Audiencia Provincial de Castellón, determinará si este hombre es responsable o no de haber engañado a una niña de 12 años haciéndose pasar por otro menor. La presunta víctima todavía es menor, tiene 16 años. El juicio llega cuatro años después de unos hechos por los que Fiscalía asegura que ella ha sufrido «una negativa evolución en normal desarrollo» vital. Por ese motivo, también reclaman una indemnización de 5.000 euros.

El acusado afirmaba que tenía 15 o 16 años, según el Ministerio Público, y entabló amistad con ella por redes. Ella creía que al otro lado del teléfono móvil había otro menor, como ella, pero no era así.

Este hombre de 45 años llegó a conseguir el número de teléfono de la niña y, poco a poco, manipulándola hacia el terreno sexual, le empezó a pedir «diferentes vídeos e imágenes de ella desnuda», sabiendo que ella tenía apenas 12 años.

También pidió vídeos de la hermana, de 9 años

La menor castellonense se negó en un principio, y él le comenzó a mandar a través del móvil imágenes y vídeos supuestamente de un adolescente desnudo. Entonces, al recibir esos mensajes, la incitaba a que «procediese de idéntico modo». El presunto pederasta logró su cometido y ella le mandó imágenes. Cuando lo atraparon, en su móvil encontraron 39 archivos de contenido sexual de la niña. El acusado llegó incluso a pedirle un vídeo de su hermana pequeña, de 9 años, sin conseguirlo.

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El investigado había sido condenado a dos años de cárcel por abuso sexual a una mayor de edad. La pena estaba en suspenso, condicionada a que no delinquiera en un tiempo. Esa condición aún estaba vigente cuando ocurrió el caso que se juzgará en Castellón.