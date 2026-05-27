Santa Quitèria se salda con 9 detenidos y 118 actuaciones de la Guardia Civil en Almassora: de violencia machista a drogas, pasando por armas

Las fiestas patronales de Santa Quitèria en Almassora han finalizado su edición de 2026 con un total de 9 personas detenidas y otras 7 personas investigadas por la supuesta comisión de diversos delitos, según ha informado este miércoles la Guardia Civil.

Asimismo, el Instituto Armado ha formulado durante los días que han durado las fiestas (del 15 al 24 de mayo) hasta 118 propuestas de sanción por infracciones que se han producido en el transcurso de los festejos almassorins.

Todo ello se desarrolló en lo que la Guardia Civil ha definido como "un amplio dispositivo de seguridad" preventivo en esta localidad de la Plana Alta. El operativo contó con la Unidad Aérea, la Usecic, el Servicio Cinológico y las unidades propias de la Compañía de Castellón. El objetivo principal de esta actuación era darle un refuerzo a los servicios ordinarios y la presencia preventiva en la localidad, "intensificando especialmente la vigilancia en zonas de gran afluencia de personas, eventos nocturnos y principales puntos de concentración festiva".

Los detenidos e investigados

En cuanto a lo más grave, que fueron esas nueve detenciones producidas en el marco de las fiestas, figuran con diversas tipologías: violencia de género, atentado y desobediencia a los agentes de la autoridad, delitos contra la salud pública (categoría en la que se enmarca el tráfico de drogas) y por último personas que tenían requisitorias judiciales en vigor (es decir, que no se hubieran presentado a citaciones o que contasen con órdenes de búsqueda y captura, entre otro tipo de cuestiones).

Otros siete individuos fueron investigados, pero no detenidos, como presuntos autores de delitos de violencia machista, lesiones y hurtos.

Las infracciones

Asuntos de menor importancia que también tuvieron atareados a los agentes de la Guardia Civil desplegados en Almassora fueron las infracciones supuestamente producidas. En concreto, la Guardia Civil formuló esas ya mencionadas 118 propuestas de sanción por infracciones.

La mayoría de ellas, en concreto 80 propuestas, fueron relativas a infracciones relacionadas con tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, alteraciones del orden y otras conductas contrarias a la normativa vigente.

Otras 35 propuestas de sanción se redactaron por sanciones en controles de tráfico. Por último, hubo 3 infracciones vinculadas al quebrantamiento del Reglamento de Armas.

Seis heridos atendidos

Por otro lado, en materia de salud, la Guardia Civil también apoyó en seis ocasiones a los servicios sanitarios, atendiendo en una primera respuesta a personas heridas en incidencias ocurridas en las fiestas.

Mediante un comunicado, la Guardia Civil ha destacado "la importancia de estos dispositivos preventivos y de refuerzo, que permiten incrementar la capacidad de respuesta y coordinación operativa durante eventos de gran afluencia, contribuyendo a garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana durante las celebraciones patronales".