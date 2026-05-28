Un accidente complica la circulación en la AP-7 en la provincia de Castellón: más de 2 kilómetros de colas por la retirada de un camión

Una salida de vía de un camión en la noche del miércoles está provocando este jueves complicaciones en el tráfico en la AP-7 en la provincia de Castellón.

Las colas se están registrando a la altura del término municipal de Peñíscola y son producto de los trabajos de retirada del camión, que había quedado incrustado en la mediana, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo.

Las autoridades han cerrado al tráfico uno de los carriles que va en dirección a Castelló en el punto kilométrico 366 de la autopista, ha indicado la DGT. Esto lleva a que solo haya un carril en funcionamiento y que se generen embotellamientos, agravados por el tráfico intenso de camiones que tiene la AP-7 en un día laborable.

De acuerdo con las fuentes de la Guardia Civil, sobre las 13.00 horas de este jueves hay unos 2 kilómetros de retenciones, que se prevé que duren hasta que se consiga retirar adecuadamente el camión accidentado.

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Nadie resultó herido en la salida de vía de este vehículo pesado en la noche del miércoles.