Alerta por un incendio en el puerto de Castellón

Vecinos de la playa de Almassora y el Grau de Castelló han podido ver en la mañana del jueves una columna de humo negro procedente del puerto. Una situación que causa inquietud entre las personas del distrito marítimo que se encontraban en las inmediaciones de las instalaciones logísticas.

Según han señalado fuentes consultadas a Mediterráneo, el origen de este aviso es el incendio sufrido por un vehículo de una empresa de construcción que operaba en estas instalaciones. El incidente no ha afectado al normal desarrollo de las operaciones de PortCastelló ni a instalaciones cercanas.

Imagen del incendio tomada desde la playa de Almassora por un vecino / Mediterráneo

Incendio en el puerto

Un equipo de bomberos ha actuado en la zona para sofocar el incendio de esta pala y restablecer la normalidad. Una operación que, añaden, ha sido breve, pero que ha generado esa humareda como consecuencia de la combustión del depósito de gasolina de este vehículo.

Desde el puerto mencionan que la localización ha sido la zona exterior de almacén de la dársena sur, en una nave de almacenaje de cereales. "Han funcionado todos los procedimientos de emergencia y la coordinación con bomberos", apuntan, y lo ocurrido "no ha supuesto ningún riesgo para la población ni daños personales ni materiales ni para el medio ambiente".

Hace pocos días que PortCastelló efectuó un simulacro de emergencias en la zona de la dársena sur, en el que intervinieron efectivos propios del puerto y de otras administraciones, como Emergencias de la Generalitat Valenciana o el servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Castelló.