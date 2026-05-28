Detienen a un ladrón de patinetes en Vinaròs

La Guardia Civil de Vinaròs ha detenido a una persona e investigado a otra, como presuntas autoras de dos delitos de hurto y un delito de receptación por la sustracción de varios patinetes eléctricos en la localidad.

La Guardia Civil establece dispositivos operativos a fin de prevenir este tipo de ilícitos ya que suelen causar perjuicios a los afectados, en este caso, al empleado de un instituto que utilizaba ese medio para trasladarse diariamente a su lugar de trabajo.

Los agentes realizaron una serie de pesquisas investigativas donde averiguaron que, además de la sustracción de este patinete, el presunto autor podría haber hurtado otros dos en una empresa de Vinaròs, para posteriormente ser vendidos en el mercado de segunda mano.

En el desarrollo de la investigación localizaron a una mujer, conocida por el presunto autor, que habría comprado uno de los patinetes por un valor inferior.

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Por estos hechos fue detenido el hombre de 44 años al que se le atribuyen dos delitos de hurto e investigada la mujer por un delito de receptación.