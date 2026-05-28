Una mujer que iba llamando timbres en actitud sospechosa por Orpesa termina detenida

Un vecino de Orpesa llamó en los últimos días a la Policía Local después de detectar que dos personas se encontraban llamado a los timbres de varias viviendas. Todo terminó con una de esas dos personas, una mujer, detenida por las autoridades, según ha informado el cuerpo local de policía de Orpesa este jueves.

Los agentes acudieron al lugar donde se estaba produciendo esa actividad, que la Policía Local consideró como "sospechosa".

Nombre falso

Al ir a identificar a estas dos personas y pedirle sus datos personales, la mujer proporcionó un nombre que resultó ser falso. Los policías comprobaron su verdadera identidad y resultó que la sospechosa tenía una orden judicial de búsqueda y detención en vigor. Por tanto, fue detenida por ello y pasó a disposición judicial.

Se desconoce el propósito por el cual las dos personas se encontraban llamando a los timbres de la vivienda. La otra persona implicada está libre.