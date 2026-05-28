Dos varones atacan brutalmente y dejan hospitalizado a un trabajador municipal en la playa de Xilxes

El jefe de la Brigada Municipal de Xilxes resultó herido con severas lesiones al recibir un ataque por parte presuntamente de dos hombres en la playa de la localidad, según han informado este jueves fuentes oficiales a Mediterráneo. De hecho, el trabajador aún se encuentra en el hospital.

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando este trabajador municipal les avisó de que no podían cruzar por dentro del vallado de una obra a punto de estrenarse junto al paseo marítimo. Tan solo por eso, afirman las fuentes, el empleado recibió la agresión por la que tuvo que ser atendido por los médicos y trasladado a un centro sanitario para su ingreso.

Había más personal de la brigada de Xilxes a quienes el Ayuntamiento, mediante un comunicado, también señala como receptores de agresiones menores. Los dos supuestos autores de los hechos querían pasar por una zona cerrada todavía al público pero que está previsto que se inaugure pronto. Se trata de una nueva plaza marítima cuya obra esta prácticamente acabada. Estos hombres trataron de pasar por dentro de las vallas y reaccionaron de forma violenta cuando les dijeron que no podían, de acuerdo con la versión oficial.

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre los posibles delitos que constituyan estos hechos.

"Queremos mostrar públicamente nuestro apoyo, solidaridad y reconocimiento a todos los trabajadores municipales afectados, y especialmente el jefe de la Brigada Municipal, quien sufrió una brutal agresión física mientras realizaba sus funciones y por la cual continúa hospitalizado", han indicado desde el consistorio.

Concentración de repudio

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha llamado a toda la ciudadanía a una concentración de repudio este viernes, 29 de mayo, en la plaza de España.

La localidad, que este año ya ha sufrido el doble crimen machista de María José y Noemí, vuelve a recordar que Xilxes es "un pueblo de convivencia, respeto y educación". "No podemos, ni queremos, ni hemos de normalizar la violencia bajo ningún concepto", han indicado.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han destacado la figura de los empleados públicos, "que trabajan cada día con esfuerzo, compromiso y responsabilidad para mejorar" Xilxes y atender las necesidades de sus vecinos. Estas conductas violentas, han dicho, "intentan romper la convivencia, el respeto y la seguridad que han de provalecer en la sociedad".

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