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Caso resuelto: cae la banda que robaba en farmacias e iglesias de pueblos de Castellón

La Guardia Civil de Teruel esclarece 20 robos en seis provincias, entre ellas Castellón

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

EFE

Teruel

La Comandancia de la Guardia Civil de Teruel ha culminado una investigación que ha permitido resolver una veintena de robos con fuerza cometidos en iglesias y farmacias de seis provincias españolas, entre ellas Castellón.

La operación Maramucha, desarrollada durante más de ocho meses por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel en colaboración con la Guardia Civil de Baena (Córdoba), se ha saldado con dos personas detenidas, una investigada y el ingreso en prisión de uno de los arrestados, según ha señalado la Guardia Civil este viernes.

Seleccionaban pueblos pequeños

El grupo investigado, según la información facilitada este viernes por el instituto armado, actuaba de forma itinerante y mantenía una estructura organizada que dificultaba su localización. Sus integrantes seleccionaban principalmente iglesias y farmacias ubicadas en pequeños municipios, donde aprovechaban la escasa presencia de personas para cometer los asaltos.

Los presuntos autores empleaban la fuerza para acceder a los establecimientos y sustraer dinero en efectivo, además de otros objetos de valor.

De los 20 delitos esclarecidos, nueve fueron cometidos en la provincia de Teruel; y el resto se registraron en Valladolid, Segovia, Toledo, Córdoba y Castellón.

Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron determinar el modo de actuación del grupo y reunir los indicios necesarios para identificar a sus integrantes.

Dos detenciones

La fase final de la operación se llevó a cabo en Murcia, donde fueron detenidas dos personas presuntamente vinculadas a los robos.

Además, una tercera persona quedó investigada por su supuesta participación en los hechos; que en el momento de la actuación policial se encontraba interna en el Centro Penitenciario Murcia I.

Las diligencias instruidas y los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Teruel.

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Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión para uno de los arrestados mientras continúa la tramitación del procedimiento.

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