Detenido el presunto autor de la brutal agresión al jefe de la Brigada Municipal de Xilxes

La Guardia Civil de Castellón ha detenido al presunto autor de la agresión sufrida por un trabajador municipal en Xilxes, un ataque que dejó gravemente herido al jefe de la Brigada Municipal después de que este advirtiera a varias personas de que no podían cruzar por el interior del vallado de una obra en el entorno de la playa de El Cerezo.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, tras tener conocimiento de los hechos se inició de manera inmediata una investigación por parte de los agentes, que realizaron diversas gestiones hasta lograr la rápida identificación y localización del supuesto autor. Como resultado de la actuación policial, se procedió a su detención.

El detenido será puesto a disposición judicial durante la jornada de mañana, según ha precisado la Guardia Civil.

Una agresión junto a una obra recién finalizada

Los hechos se produjeron esta semana en las inmediaciones de la nueva plaza del entorno de la playa de El Cerezo, un espacio que ha abierto al público este viernes tras la finalización de los trabajos de adaptación de la fachada marítima ejecutados por la Dirección General de Costas.

El trabajador municipal, jefe de la Brigada Municipal de Xilxes, habría advertido a dos personas de que no podían atravesar el interior del vallado de la obra, una actuación que se encontraba a punto de ser recepcionada y abierta al público. Tras esa advertencia, fue atacado violentamente y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

Fuentes municipales señalaron que la víctima sufrió graves lesiones en el rostro, con seis huesos rotos, entre ellos la nariz y los pómulos, además de daños en un ojo. El trabajador permanece ingresado a consecuencia de la agresión.

Según fuentes oficiales citadas tras los hechos, los presuntos agresores iban vestidos de cicloturistas y serían padre e hijo. Las lesiones más graves se habrían producido por patadas, ya que el calzado especializado de ciclismo cuenta con suelas rígidas y elementos de agarre para los pedales.

Condena vecinal y apoyo del Ayuntamiento

La agresión provocó una fuerte conmoción en Xilxes. El Ayuntamiento convocó este viernes a la ciudadanía a una concentración de repulsa en la plaza de España, donde vecinos, representantes municipales y trabajadores públicos mostraron su rechazo a lo ocurrido y su apoyo al empleado herido.

El alcalde, Ismael Minguet, ya avanzó que el consistorio se implicará en la denuncia de los hechos y pondrá el abogado municipal a disposición de la víctima. Desde el Ayuntamiento se ha insistido en que Xilxes es un municipio de convivencia, respeto y educación, y que no se puede normalizar la violencia bajo ningún concepto.

La plaza ya está abierta al público

La detención se conoce después de la apertura al público de la nueva plaza del entorno de la playa de El Cerezo, una actuación de Costas con una inversión de 660.000 euros. El proyecto ha actuado sobre una superficie de 4.195 metros cuadrados y unos 150 metros de longitud, en una zona donde anteriormente se ubicaban un tramo del paseo marítimo y un aparcamiento de vehículos.

La intervención ha permitido ganar superficie de playa tierra adentro, con un incremento aproximado de 1.200 metros cuadrados de arena y una ampliación media de unos 10 metros de anchura. Además, el antiguo estacionamiento se ha transformado en una zona de uso predominantemente peatonal, concebida como nuevo espacio de paseo junto al litoral.

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Con la nueva configuración, ya no se puede circular por el interior de la plaza, por lo que el Ayuntamiento ha modificado la dirección de las calles colindantes para facilitar la movilidad de vehículos en el entorno.