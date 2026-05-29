La Guardia Civil desmantela dos cultivos indoor de marihuana en Castellón con más de 1.300 plantas

La Guardia Civil de Castellón ha desmantelado dos importantes cultivos indoor de marihuana ubicados en Benicarló y Torreblanca, en el marco de dos operaciones desarrolladas contra el tráfico de drogas y el fraude de fluido eléctrico. Como resultado de ambas actuaciones se ha detenido a dos personas y se han intervenido más de 1.300 plantas de marihuana, además de abundante material técnico destinado al mantenimiento y explotación de este tipo de instalaciones ilegales.

Primera actuación en Benicarló

La primera de las operaciones se llevó a cabo en una nave industrial situada Benicarló, donde los investigadores detectaron indicios compatibles con la posible existencia de una plantación indoor de marihuana.

Las pesquisas realizadas permitieron comprobar anomalías en el suministro eléctrico, así como la existencia de sistemas de ventilación, climatización y extracción de aire.

Tras la correspondiente autorización judicial, el pasado 20 de mayo se realizó la entrada y registro del inmueble, localizando varias estancias acondicionadas específicamente para el cultivo intensivo de marihuana. En el interior fueron halladas un total de 494 plantas de cannabis sativa en distintas fases de floración, además de depósitos de agua, sistemas de ventilación, iluminación y otros elementos necesarios para el mantenimiento de la plantación.

Durante la actuación también se intervinieron cámaras de video vigilancia y terminales móviles de alta gama utilizados presuntamente para el control de la instalación.

Como resultado de la operación fue detenido un hombre de 44 años de edad, que se encargaba de las labores de mantenimiento y vigilancia del cultivo, al que se le atribuyen delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Una agente de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia) en el lugar de los hechos. / Guardia Civil

Segunda actuación en Torreblanca

En una segunda operación desarrollada en Torreblanca el día 25 del mes en curso, agentes de la Guardia Civil localizaron un chalet que albergaba un sofisticado centro de producción indoor de marihuana de gran capacidad.

La explotación de la operación culminó con la entrada y registro del inmueble, donde los agentes descubrieron una compleja infraestructura destinada al cultivo intensivo de cannabis, equipada con sistemas de iluminación, extracción, ventilación, climatización y filtrado de aire.

En el interior del inmueble se intervinieron 867 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, así como abundante material técnico empleado para garantizar el funcionamiento continuado de la plantación durante todo el año.

Durante el registro, los agentes localizaron además un arma de fuego corta oculta entre la infraestructura del cultivo, junto con un cargador municionado.

El arma intervenida por los agentes. / Guardia Civil

En el momento de la actuación fue detenido un varón de 29 años, presunto encargado de custodiar y mantener la plantación, como supuesto autor de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

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