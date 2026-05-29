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Medio centenar de jubilados de Castellón quedan varados en Lloret de Mar con el Imserso: "Aún estamos esperando a que nos vengan a buscar"

El transporte debería haber llegado a por ellos a las 15.00 horas pero nunca pasó

El grupo de afectados de Castellón, en el lobby del hotel de Lloret de Mar.

El grupo de afectados de Castellón, en el lobby del hotel de Lloret de Mar. / Mediterráneo

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Un grupo de 51 jubilados de la provincia de Castellón se encuentra en la tarde de este viernes varado en en la localidad catalana de Lloret de Mar. Según ha contado una de las propias personas afectadas a Mediterráneo, un autobús debería haber pasado a por ellos a las 15.00 horas, pero a las 18.30 aún no había pasado nadie a por ellos.

"Aún estamos esperando a que nos vengan a buscar", indica este hombre, que como todos los demás se encontraba de viaje del Imserso en Lloret. Al ir a regresar a Castellón es cuando ha surgido el problema. Los afectados se encuentran en el lobby del hotel a la espera de que un bus pase a por ellos.

Uno de los castellonenses afectado, junto a multitud de maletas en el hotel de Lloret de Mar.

Uno de los castellonenses afectado, junto a multitud de maletas en el hotel de Lloret de Mar. / Mediterráneo

La incertidumbre ha reinado durante la tarde, porque "ha habido una descoordinación, no se sabe si del Imserso o de la empresa de autobuses". "No sabemos por qué", ha destacado el afectado.

Sin embargo, ya se han podido comunicar con los responsables del programa que les han indicado que un autobús está en camino y los recogerá. Si todo marcha bien, aún podrán llegar a Castelló "sobre las 23.00 o 23.30", ha indicado la persona que ha explicado los hechos a este diario.

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