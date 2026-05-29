Peleas a las puertas de un instituto público de Castellón: Los menores las graban y difunden en redes sociales

Menores de edad han grabado y difundido duras imágenes de peleas a las puertas del IES Francesc Ribalta de Castelló. En los vídeos, que han circulado a través de Instagram con perfiles creados exprofeso con este objetivo y que ya han sido eliminados de esta red social, se observa a menores pegándose en las inmediaciones del centro educativo.

Los hechos han generado preocupación en el entorno educativo por un doble motivo: por la propia violencia entre menores y por la difusión posterior de las imágenes en redes sociales. Las grabaciones muestran enfrentamientos físicos en el entorno del instituto, una situación que ha activado ya los mecanismos previstos en el ámbito educativo.

Fuentes oficiales han confirmado a este periódico que una de las peleas en las que se veía a varias chicas pegándose patadas y puñetazos se produjo esta misma semana, concretamente el martes, y que este jueves el centro comunicó un PREVI a la administración educativa. El PREVI es el Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Este plan está diseñado para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de conflicto o violencia escolar. Entre los supuestos que aborda se encuentran el acoso escolar, el ciberacoso, las agresiones, las amenazas, el maltrato infantil o la violencia de género en el entorno educativo.

Este periódico también se ha puesto en contacto con la Policía Nacional, que ha confirmado que por el momento no consta ninguna denuncia presentada por estos hechos. Fuentes oficiales del cuerpo señalan, no obstante, que el caso sí les compete a ellos y que tienen conocimiento del mismo. Al no existir de momento denuncia interpuesta, se dará conocimiento a Participación Ciudadana por si fuera necesario iniciar una investigación de oficio.

Noticias relacionadas

La difusión de este tipo de vídeos entre menores añade una dimensión especialmente delicada al caso. Las imágenes no solo exponen episodios de violencia, sino que amplifican su alcance al circular en redes sociales y entre grupos de mensajería.