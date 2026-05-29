Peleas a las puertas de un instituto público de Castellón: Los menores las graban y difunden en redes sociales
Al menos una de las peleas se produjo esta misma semana junto al IES Francesc Ribalta, la Policía Nacional ya conoce el caso y el centro comunica un PREVI, el protocolo de prevención de la violencia
Menores de edad han grabado y difundido duras imágenes de peleas a las puertas del IES Francesc Ribalta de Castelló. En los vídeos, que han circulado a través de Instagram con perfiles creados exprofeso con este objetivo y que ya han sido eliminados de esta red social, se observa a menores pegándose en las inmediaciones del centro educativo.
Los hechos han generado preocupación en el entorno educativo por un doble motivo: por la propia violencia entre menores y por la difusión posterior de las imágenes en redes sociales. Las grabaciones muestran enfrentamientos físicos en el entorno del instituto, una situación que ha activado ya los mecanismos previstos en el ámbito educativo.
Las 17 faltas graves por las que te pueden expulsar del colegio o instituto en Castellón: estas son
Fuentes oficiales han confirmado a este periódico que una de las peleas en las que se veía a varias chicas pegándose patadas y puñetazos se produjo esta misma semana, concretamente el martes, y que este jueves el centro comunicó un PREVI a la administración educativa. El PREVI es el Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.
Este plan está diseñado para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de conflicto o violencia escolar. Entre los supuestos que aborda se encuentran el acoso escolar, el ciberacoso, las agresiones, las amenazas, el maltrato infantil o la violencia de género en el entorno educativo.
Este periódico también se ha puesto en contacto con la Policía Nacional, que ha confirmado que por el momento no consta ninguna denuncia presentada por estos hechos. Fuentes oficiales del cuerpo señalan, no obstante, que el caso sí les compete a ellos y que tienen conocimiento del mismo. Al no existir de momento denuncia interpuesta, se dará conocimiento a Participación Ciudadana por si fuera necesario iniciar una investigación de oficio.
La difusión de este tipo de vídeos entre menores añade una dimensión especialmente delicada al caso. Las imágenes no solo exponen episodios de violencia, sino que amplifican su alcance al circular en redes sociales y entre grupos de mensajería.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración
- El pueblo de Castellón que se convierte en el paraíso de la cereza este fin de semana: todos los detalles
- Una importante cadena valenciana abrirá nuevo supermercado en Vila-real en el local de un antiguo Mercadona
- Dos varones atacan brutalmente y dejan hospitalizado a un trabajador municipal en la playa de Xilxes
- Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
- Villarreal CF | Iñigo Pérez, tras perder la Conference con el Rayo: 'Ahora centrarme en mi situación genera mucho pudor y no es justo
- 3,8 millones para eliminar un paso estrecho y peligroso bajo las vías del tren en un pueblo de Castellón
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico