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Preparan una vista antes de agosto para decidir si el cambio de sexo de Vicente L. G. fue un fraude de ley

La Fiscalía de Castellón ha impugnado esta decisión que tomó el castellonense condenado por agresión sexual, en sentencias que tiene recurridas

Este hombre se encuentra en prisión provisional después de que la Policía Nacional lo encontrase en un pueblo de Cuenca después de estar 28 días fugado

Vídeo: Detención del agresor sexual múltiple Vicente L. G. por la Policía Nacional

Vídeo: Detención del agresor sexual múltiple Vicente L. G. por la Policía Nacional

Policía Nacional

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

La Fiscalía Provincial de Castellón ha impugnado el cambio de sexo que llevó a cabo en su documentación el castellonense condenado por varias agresiones sexuales Vicente L. G., quien está en prisión después de que la Policía Nacional lo detuviera tras casi un mes fugado.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado a Mediterráneo que la impugnación ya se ha producido y que el motivo por el cual la han realizado ha sido por el posible fraude de ley que habría cometido supuestamente Vicente L. G. cuando se cambió de sexo.

Asimismo, han recalcado que la celebración de la vista en la Audiencia Provincial de Castellón será antes de las vacaciones de verano judiciales, que son en agosto. Por tanto, y aunque no hay fecha fijada para esta vista, sí que se prevé que sea entre junio y julio.

En prisión provisional

En la actualidad, Vicente L. G. se encuentra en prisión provisional desde el 8 de marzo, tras haber estado 28 días en busca y captura. Los agentes lo descubrieron el 7 de mayo en Montalbo, un pueblo de la provincia de Cuenca, donde se escondía en un chalet y recibía ayuda de una supuesta novia, de acuerdo con las autoridades. Un día después de su detención, la magistrada titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón decretó su ingreso en prisión provisional.

La Policía Nacional lo considera un peligroso agresor sexual, mientras que él niega todos los hechos que se le han imputado y los atribuye a causas ficticias montadas por un enemigo personal de su sector, el de los detectives privados. Su hermana defendió su inocencia en conversación con este diario, si bien se desvinculó de su intento de fuga.

Vicente L. G., quien tiene recurridas dos condenas por agresiones sexuales y que está condenado al menos a 12 años de prisión a falta de que sus condenas sean firmes, se escapó de la justicia cuando no compareció a una vista el pasado 9 de abril. Desde ese día, cuando se quitó su pulsera telemática en Valencia, estuvo en paradero desconocido durante casi un mes.

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La vista para que un tribunal castellonense determine si su cambio de sexo fue fraudulento o no determinará parte de su posible defensa futura y también sobre su trato en la cárcel.

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