El balance de la salvaje agresión a un trabajador municipal de Xilxes: seis huesos rotos, entre ellos nariz y pómulo, y daños en un ojo

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, afirmó en conversación con este diario que el trabajador herido ayer en una salvaje agresión en la playa de la localidad «tiene rotos seis huesos de la cara», entre ellos «la nariz y los pómulos». «También ha tenido daños en una parte del ojo», indicó. La víctima es el jefe de la Brigada Municipal de Xilxes tiene severas lesiones al recibir un ataque por parte presuntamente de dos hombres en la playa de la localidad, informaron ayer fuentes municipales a Mediterráneo. El trabajador aún se encuentra en el hospital.

Según otras fuentes oficiales, los varones iban vestidos de cicloturistas y eran padre e hijo. Las heridas más graves se produjeron mediante patadas, pues el calzado especializado de ciclista tiene unas suelas con agarres para los pedales que le provocaron las peores lesiones en la cara de la víctima.

Plaza a punto de inaugurarse

Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando el jefe de la Brigada Municipal avisó a los presuntos agresores de que no podían cruzar por dentro del vallado de una obra a punto de estrenarse junto al paseo marítimo. Tan solo por eso, afirman las fuentes, el empleado recibió la agresión a golpes por la que tuvo que ser atendido por los médicos y trasladado a un centro sanitario para su ingreso.

El consternado primer edil confirmó que el Ayuntamiento se involucrará en la denuncia de los hechos y pondrá al abogado del consistorio a disposición de la víctima. Sobre la inauguración de la plaza donde ocurrió todo, cuya recepción de obra estaba prevista hoy por parte de Costas, Minguet dijo que "no es responsabilidad» del Ayuntamiento sino del Ministerio llevarla a cabo finalmente o posponerla para otro día.

El Ayuntamiento llamó a toda la ciudadanía a una concentración de repudio hoy a las 12.00 en la plaza de España. La localidad, que este año ya ha sufrido el doble crimen machista de María José y Noemí, vuelve a recordar que Xilxes es «un pueblo de convivencia, respeto y educación». «No podemos normalizar la violencia bajo ningún concepto», indicar. Asimismo, desde el Ayuntamiento destacaron el «esfuerzo y compromiso» de todos los empleados públicos.