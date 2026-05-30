Tres accidentes en pocas horas en Castellón: un camión volcado en la AP-7 y colisiones de vehículos en el Grau y Vila-real

La provincia de Castellón ha registrado en las últimas horas varios accidentes de tráfico -cuatro si contabilizamos el trágico sucedido en el Rallye de la Cerámica, que ha acabado con la vida de Samuel Ortiz, dejando a su hermano Jordi intresado en la UCI con pronóstico reservado- en distintos puntos de su red viaria, con un conductor herido con policontusiones y diversas intervenciones de los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad.

El suceso más destacado se ha producido este sábado en la AP-7, en sentido Valencia, donde un camión ha volcado a la altura del kilómetro 433. Como consecuencia del accidente, el conductor ha sido evacuado al Hospital General de Castellón con policontusiones en una ambulancia SAMU. El siniestro obligó a cortar un carril de la autopista, aunque no se han registrado incidencias relevantes ni retenciones en la circulación.

Horas antes, durante la noche del viernes, otro vehículo se salió de la vía en la Nacional-340, en la rotonda de entrada a Vila-real desde Castelló. El accidente tuvo lugar concretamente en el kilómetro 969, donde el coche se salió por el margen izquierdo y acabó colisionando. En este caso no hay que lamentar heridos.

Según la información facilitada, se trató de una salida de vía de un vehículo sin otros implicados. La Policía Local y la Guardia Civil, competente en esa carretera, localizaron posteriormente al conductor, que había abandonado el vehículo tras el accidente.

Extraño siniestro en el Grau

A estos dos siniestros se suma una colisión entre dos vehículos registrada este mediodía en la avenida Concentración Harley Davidson, en el Grau de Castelló, actuando en ellos la Policía Local de Castelló. Se trata de una colisión frontal entre dos turismos, un Ford Kuga y un Mini, concretamente.

El Kuga circulaba en sentido al Grau de Castellón y por causas que se desconocen ha invadido el carril en sentido contrario, colisionando contra otro turismo, el Mini, que circulaba en sentido Benicàssim. El conductor del Kuga no ha podido manifestar las causas por las que ha invadido el carril del sentido contrario, ya que no recuerda lo sucedido.

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Imagen del siniestro de este sábado en el Grau de Castelló. / Aitor Tezanos

Se le ha sometido a las pruebas de alcohol y drogas arrojando resultado negativo, mientras el conductor del Mini presenta heridas leves en la mano y dolor cervical. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local de Castelló, haciéndose cargo la Unidad de Atestados de las diligencias. También se han personado efectivos de Bomberos Municipales.