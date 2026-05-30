Dos accidentes en la montaña en pocas horas: los bomberos acuden al rescate en una cascada

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón ha intervenido este domingo en dos avisos relacionados con accidentes en zonas de montaña de la provincia.

El operativo más relevante se ha activado hace escasa media hora en Villahermosa del Río, donde los bomberos han trabajado en el rescate de un hombre de 50 años que ha sufrido una lesión en una pierna en una zona de difícil acceso en la cascada del río Carbo.

Hasta el lugar se han movilizado dotaciones de los parques de la Plana Baixa y L’Alcalatén, además del equipo de la Unidad de Rescate de Montaña del Consorcio. El dispositivo cuenta también con el helicóptero de rescate coordinado por el 112 de la Generalitat Valenciana.

Finalmente, la extracción del herido se ha realizado mediante grúa con el helicóptero del 112, debido a la dificultad de acceso al lugar en el que se encontraba. Posteriormene, el hombre ha sido trasladado directamente al Hospital General de Castellón. La tormenta registrada en la zona ha sido un hándicap, puesto qeu impedía realizar con seguridad una transferencia en el lugar.

Atención a un ciclista en Aín

Anteriormente, se había dado otro aviso durante la mañana se ha producido en Aín, después de que un ciclista se precipitara por un terraplén de carretera de unos seis metros. El accidente provocó la movilización de efectivos del parque de la Plana Baixa.

En este caso, los propios compañeros del ciclista auxiliaron al herido tras la caída y finalmente no fue necesaria la intervención de los bomberos.

Además, se ha producido otro incidente en Vinaròs, donde una madre y su hija se precipitaron por un acantilado tras ceder la barandilla.