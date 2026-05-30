Los bomberos se movilizan a un incendio en un pueblo de Castellón

Los efectivos de Bombers Forestals de la Generalitat, movilizados tras una alerta del 112 Emergències, se encuentran en la tarde de este sábado actuando en un incendio de vegetación en el término municipal de Viver.

Según han indicado en sus redes sociales desde el 112, se han movilizado tres unidades de Forestals con dos autobombas y un medio aéreo con unidad helitransportada de la misma entidad de bomberos.

Por su parte, también ha acudido una dotación de Bomberos de la Diputación de Castellón, desde donde han contado a Mediterráneo que el incendio no reviste mucha gravedad.

Confusión inicial

Han saltado las alarmas al pensar el 112 en un principio que era un fuego forestal, pero finalmente el incendio se ha reclasificado ya que solo afecta a vegetación.

Sobre las 20.20, las tres unidades de Forestals aún se encontraban en el lugar tratando de contener las llamas.

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Las altas temperaturas, mezcladas con la posibilidad de tormentas eléctricas que había en el interior de Castellón, elevaban el riesgo de incendios este sábado.