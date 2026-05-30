Corte de tráfico "durante varias horas" en la autopista AP-7 por un accidente

La Guardia Civil de Tráfico de Castellón ha informado que, desde las 17.00 horas, "y durante un periodo de tres a cinco horas", se cortará al tráfico un tramo de la autopista AP-7 a su paso por Castellón para poder retirar un camión que ha sufrido un accidente. Uno de los puntos es la salida Castellón Norte sentido Valencia y el otro, Castellón Sur, sentido Valencia.

Como ha adelantado Mediterráneo esta mañana, en la AP-7, en sentido Valencia, un camión ha volcado a la altura del kilómetro 433. Como consecuencia del accidente, el conductor ha sido evacuado al Hospital General de Castellón con policontusiones en una ambulancia SAMU. El siniestro obligó a cortar un carril de la autopista, aunque no se han registrado incidencias relevantes ni retenciones en la circulación.

Horas antes, durante la noche del viernes, otro vehículo se salió de la vía en la Nacional-340, en la rotonda de entrada a Vila-real desde Castelló. El accidente tuvo lugar concretamente en el kilómetro 969, donde el coche se salió por el margen izquierdo y acabó colisionando. En este caso no hay que lamentar heridos.

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Según la información facilitada, se trató de una salida de vía de un vehículo sin otros implicados. La Policía Local y la Guardia Civil, competente en esa carretera, localizaron posteriormente al conductor, que había abandonado el vehículo tras el accidente.