Estado actual de Jordi Ortiz, piloto superviviente del accidente en el que falleció su hermano Samuel en el Rallye de la Cerámica

Conmoción en el Rallye de la Cerámica y en la provincia de Castellón. Una vez confirmado el fallecimiento de Samuel Ortiz, copiloto castellonense de 30 años, todas las miradas se centran ahora en el estado de salud de su hermano Jordi Ortiz, piloto del vehículo accidentado, que permanece ingresado en la UCI del Hospital General con pronóstico reservado.

Fuentes oficiales del Centro de Información y Coordinación de Urgencias han confirmado que Jordi, de 33 años, ingresó en el centro hospitalario con un politraumatismo tras el grave siniestro registrado la noche de este viernes. Según ha podido saber este periódico, las próximas horas serán fundamentales para conocer su evolución, pues su estado es muy delicado.

El accidente se produjo en el segundo tramo de la prueba, en la primera de las dos jornadas de la 36ª edición del Rallye de la Cerámica, que este año estrenaba su puntuabilidad para el Campeonato de España de Rallyes Históricos. Fuentes próximas a la carrera, suspendida tras el trágico suceso, señalan que el siniestro tuvo lugar a escasos 100 metros de la línea de meta, prácticamente en la última curva del tramo, una zona que se toma a gran velocidad. Un impacto con un guardarraíl, en un punto próximo al embalse del Sitjar, en el término municipal de Ribesalbes, habría contribuido negativamente al fatal desenlace.

Jordi y Samuel Ortiz competían con el dorsal número 32 a bordo de un Honda Civic SiR. Ambos eran muy conocidos por su pasión por el mundo del motor y afrontaban su primera temporada autonómica, en la que estaban logrando resultados muy destacados pese a no partir, a priori, con el mejor coche. Entre sus actuaciones más brillantes figuraba su reciente participación en el Rallye de La Nucía, el pasado mes de noviembre.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias, una de Soporte Vital Básico y una unidad del SAMU, mientras que efectivos de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón participaron en las labores de excarcelación de los ocupantes del vehículo.

La organización decidió suspender la prueba “en señal de duelo y respeto”. El Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 trasladó también su “más sentido pésame a todos los familiares y amigos de Samuel” y deseó “la pronta recuperación de Jordi”.