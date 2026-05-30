Una madre y su hija se precipitan por un acantilado tras ceder la barandilla en Vinaròs

Dos mujeres han tenido que ser rescatadas tras precipitarse a una zona de rocas en Cala Puntal, en Vinaròs, después de que cediera una barandilla. Según la información facilitada de fuentes oficiales, ambas se precipitaron desde una altura aproximada de dos metros hasta un área de difícil acceso.

El accidente obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencia debido a las características del terreno. La caída de una madre y su hija se produjo en una zona de acantilado, lo que complicó el acceso hasta el punto en el que se encontraban las dos afectadas.

Hasta Cala Puntal se desplazaron efectivos de la Policía Local de Vinaròs, Guardia Civil, bomberos del parque del Baix Maestrat y servicios sanitarios. Las dos mujeres fueron atendidas in situ por los sanitarios y, en principio, ninguna de ellas presentaba heridas graves. Antes, los bomberos accedieron a la zona y las inmovilizaron, siendo ambas movilizadas en camillas de rescate.

La intervención se centró en garantizar la asistencia de las afectadas y facilitar el acceso de los equipos de emergencia a la zona de rocas. La ubicación del accidente motivó la movilización de distintos recursos, pues en un primer momento no se conocía la gravedad de las heridas sufridas por las mujeres.

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Ubicación del Parque de Cala Puntal en Google Maps.

Movilizados en Aín

Además de este rescate en Vinaròs, también se movilizaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación después de que un ciclista se precipitara por un terraplén de carretera de unos seis metros, lo que activó al parque de la Plana Baixa. En este segundo aviso, los propios compañeros del ciclista le auxiliaron tras la caída y finalmente, los bomberos no tuvieron que intervenir.