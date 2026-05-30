Movilizado un dispositivo por un incendio tras caer un rayo en Cortes de Arenoso

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón ha movilizado este domingo un dispositivo para intervenir en un incendio de vegetación declarado en Cortes de Arenoso, cuyo origen podría estar relacionado con la caída de un rayo.

Hasta la zona se ha desplazado una dotación de Bomberos de la Diputación, junto a dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. También se ha activado un medio aéreo de la Generalitat, un helicóptero con una unidad de bomberos forestales helitransportada, así como un coordinador forestal del Consorcio Provincial de Bomberos.

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El operativo trabaja en la zona para controlar el fuego y evitar su propagación.