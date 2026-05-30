Persecución en Vila-real para pillar a un ‘tironero’ tras intentar robar joyas a peatones

Los tirones en plena calle para robar joyas de oro o bolsos están a la orden del día. Los ladrones se fijan en sus posibles víctimas para arrancarles, con violencia, el posible botín y huir después a la carrera, intentando eludir la acción policial.

Uno de estos casos se dio precisamente este viernes en Vila-real. La Policía Nacional tiene constancia de dos víctimas en el municipio y otras, en Castellón, coincidiendo la descripción física del presunto autor, que ya ha sido detenido.

Eran sobre las 19.00 horas cuando la sala del 091 recibió el primer aviso, procedente de la avenida Italia. Una persona había sido atacada por un desconocido en un parque, intentando el asaltante arrancarle una cadena que llevaba en el cuello, no logrando su objetivo. Acto seguido, el ladrón había huido a pie, iniciando los agentes su búsqueda por las inmediaciones.

Mapa de la ubicación en Av. Itàlia, 12540 Vila-real, Castellón.

Con la descripción física del fugitivo, los policías nacionales consiguieron dar con él, haciendo este caso omiso a las indicaciones de Alto.

Los agentes iniciaron una persecución en coche para después continuar a la carrera, descubriendo finalmente que el sujeto se había escondido debajo de un coche. Al intentar sacarlo y arrestarlo, este se resistió con todas sus fuerzas, dando patadas y puñetazos a los agentes que les causaron lesiones, teniendo que ser atendidos posteriormente en un centro médico.

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Finalmente, el autor del intento de robo con violencia -además de delitos de atentado y desobediencia- pudo ser engrilletado y trasladado a dependencias policiales, teniendo constancia los agentes de al menos otra denuncia en Vila-real y algún otro caso en Castellón.