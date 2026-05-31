Los bomberos se movilizan por un incendio forestal en Navajas

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y bomberos forestales de la Generalitat han participado este domingo en la extinción de un incendio de vegetación registrado en la localidad castellonense de Navajas, según ha informado Emergencias de la Generalitat a través de las redes sociales.

El incendio se ha originado este domingo por la mañana y para acabar con él se han movilizado un medio aéreo, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat con dos autobombas y una dotación de bomberos del Consorcio Provincial.

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Posteriormente, se han quedado trabajando en la zona afectada por el fuego una unidad de bomberos forestales de la Generalitat con una autobomba. Poco después el incendio se ha dado por extinguido.