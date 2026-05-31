Así ha sido el espectacular rescate de un hombre atrapado en una cueva muy angosta en Castellón

Los Bomberos de la Diputación de Castellón se han tenido que emplear a fondo en el rescate del hombre que había quedado atrapado en una cueva de Algimia de Almonacid, en la segunda de las actuaciones de los bomberos que han tenido lugar este domingo y que ha reportado Mediterráneo.

Cuando se informó de la intervención de los efectivos del Parque del Alto Palancia, el hecho de que estuviera atrapado en la conocida como cueva Estuco hacía presagiar que podía ser un rescate muy particular. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han explicado que los profesionales que han intervenido en el rescate no han encontrado graves complicaciones durante las tareas, pero sin embargo las imágenes sí dan cuenta de lo aparatoso que ha sido.

El hombre ha estado siendo atendido durante varias horas hasta que finalmente, sobre las 18.15, se ha informado de su rescate. Presentaba, según las fuentes, heridas en un pie.

El herido, llevándose las manos a la cabeza una vez ha sido rescatado este domingo en Algimia de Almonacid. / Consorcio Provincial de Bomberos

El motivo por el cual el rescate se ha demorado es que los bomberos tuviesen que ser precisos en las actuaciones. Y es que la parte de la cueva en la que ha quedado atrapado el varón es muy estrecha, con una salida al aire libre de pocos centímetros. El hombre, además, estaba a unos 10 o 15 metros de la superficie.

Estaba en vertical

Al estar encallado en posición vertical dentro de la cueva, el procedimiento de sacarlo con camilla ha sido más complicado de lo habitual.

Un helicóptero de la Generalitat se lo ha llevado trasladado a un hospital para que recibiese más cuidados.