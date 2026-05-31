Última hora sobre Jordi Ortiz, piloto herido en el Rallye de la Cerámica: “Estamos en contacto permanente con la familia”

Jordi Ortiz continúa ingresado en la UCI del Hospital General de Castellón con pronóstico reservado tras el grave accidente sufrido en el Rallye de la Cerámica, en el que falleció su hermano Samuel Ortiz, copiloto del vehículo. La actualización oficial de este domingo mantiene la máxima preocupación por el estado del piloto castellonense, de 33 años, que resultó herido muy grave en el siniestro registrado la noche del viernes.

El mundo del motor en la Comunitat Valenciana sigue pendiente de su evolución después de una tragedia que ha conmocionado a la provincia de Castellón y obligó a suspender la 36ª edición de la prueba “en señal de duelo y respeto”.

Nacho Aviñó, presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana, ha valorado el accidente y ha trasladado el sentir general del automovilismo valenciano. “Estamos todo el mundo del motor en contacto permanente con la familia. Pude estar el viernes en el hospital y ahora lo que esperamos todos es que se recupere Jordi porque no podemos hacer mucho más”, ha señalado.

Imágenes de la actuación del Consorcio Provincial de Bomberos en el accidente / SIAB

Aviñó, que además de presidente es piloto y participó como copiloto en el Rallye de la Cerámica, ha reconocido el impacto que ha provocado la muerte de Samuel Ortiz y el grave estado de Jordi. “Cuando te llega una noticia como esta es muy triste, es un jarro de agua fría”, ha afirmado.

El presidente de la federación conocía personalmente a los dos hermanos castellonenses. “Conozco muy bien a los dos hermanos Ortiz y son muy buena gente, gente humilde”, ha indicado.

Nacho Aviñó, presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana. / Mediterráneo

Jordi y Samuel Ortiz competían con el dorsal número 32 a bordo de un Honda Civic SiR. Ambos eran muy conocidos en el ambiente automovilístico castellonense por su pasión por el motor. De hecho Jordi tenía un taller en el que arreglaba el coche en el que posteriormente competían. El accidente se produjo en el segundo tramo de la prueba, a escasos metros de la línea de meta y en una zona próxima al embalse del Sitjar, en el término municipal de Ribesalbes.

Preguntado por el riesgo en el automovilismo, Aviñó ha recordado que forma parte de este tipo de disciplinas, aunque ha subrayado que sucesos como el ocurrido en Castellón son excepcionales. “El riesgo es innato en cualquier deporte con una dosis de adrenalina, no solo en los rallys, también con motos, paracaidismo… También fallecen deportistas de otras disciplinas por muerte súbita. Por suerte solo pasa de vez en cuando”, ha explicado.

En este sentido, ha destacado el carácter extraordinario de la tragedia dentro de la historia de la prueba castellonense. “En 36 ediciones del Rallye de la Cerámica nunca había habido una muerte. La estadística por suerte es muy baja. En las tres últimas décadas al menos tampoco había fallecido ningún piloto en accidente durante un rally oficial. Es un hecho único para toda nuestra generación”, ha señalado.

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Aviñó también ha defendido el estado actual del automovilismo en la Comunitat Valenciana y los protocolos de seguridad con los que trabajan las pruebas oficiales. “El calendario es sólido, van pasando los años y las pruebas son ya reconocidas. A nivel de seguridad vamos de la mano de la Federación Internacional, que es lo más exigente que hay, un accidente como este es una desgracia”, ha manifestado.