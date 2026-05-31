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Una menor agrede a su madre en plena Avenida Rey Don Jaime de Castellón

Los gritos alertaron a los vecinos, que avisaron a la Policía Local; también intervinieron efectivos sanitarios y ambas regresaron finalmente a casa

Madre e hija protagonizaron un enfrentamiento que movilizó un importante despliegue.

Madre e hija protagonizaron un enfrentamiento que movilizó un importante despliegue. / Mediterráneo

Rafael Fabián

Rafael Fabián

Un incidente de seguridad ciudadana movilizó la noche de este sábado, a efectivos de la Policía Local de Castelló y a personal sanitario en la Avenida Rey Don Jaime, frente a una sucursal bancaria.

Según testigos presenciales, los agentes acudieron al lugar tras recibir el aviso de vecinos de la zona, alertados por los gritos de una madre y su hija en plena vía pública. A su llegada, los efectivos policiales se encontraron con una menor que había agredido a su madre.

La situación generó preocupación entre los residentes y viandantes, al producirse en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Además de la Policía Local, también se personaron efectivos sanitarios para intervenir en el episodio.

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Finalmente, entre policías y sanitarios consiguieron calmar a la menor. Tras la intervención, madre e hija se marcharon a casa.

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