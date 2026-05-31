Reclaman dos años de prisión a un hombre por quedarse casi un mes en un alojamiento de Vall d’Alba y hacer un ‘simpa’

La Audiencia Provincial de Castellón juzgará este próximo 8 de junio a un hombre acusado de un supuesto delito de estafa. La Fiscalía castellonense reclama una pena de dos años de prisión para este varón de 56 años por un caso ocurrido en Vall d’Alba en 2023.

Esos dos años de prisión le podrían caer al procesado por... un simpa. Solo que se trata de un simpa a gran escala. De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado se hospedó entre el 22 de diciembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024 en un alojamiento de Vall d’Alba. El fiscal de este caso considera que el varón «movido por el ánimo de beneficiarse a costa de los bienes ajenos», llegó poco antes de Navidad a un alojamiento situado en un paraje de Vall d’Alba. Allí se hospedó en régimen de pensión completa, cuando según la Fiscalía ya era «sabedor desde el inicio que no iba a abonar ningún gasto realizado».

Un total de 25 días

Ahí se tiró, en las dependencias facilitadas por el alojamiento, pasando las navidades, la Nochevieja y Reyes, aprovechando las instalaciones y «generando un gasto de estancia, manutención y limpieza». La empresa propietaria del alojamiento reclama un total de 2.283 euros por todos estos costes.

El varón estuvo un total de 25 días allí sin pagar un solo euro por la habitación, antes de marcharse el 15 de enero, pasadas las fiestas.

Antecedentes

La cantidad de la pena reclamada se explica en parte por los antecedentes previos con los que cuenta este hombre, ya que supuestamente no se trata de un caso aislado sino de un modus operandi que el acusado ya habría llevado a cabo en múltiples ocasiones en el pasado por toda España. Y es que este delincuente ya ha sido condenado hasta en cuatro ocasiones en sentencias firmes en Barcelona, Santiago de Compostela, Tortosa y nuevamente Barcelona, todo ello entre los años 2018 y 2023. En todas las ocasiones, fue condenado por estafa.

El presunto delito de Vall d’Alba sería el quinto en su currículum penal. Además de prisión e indemnización, Fiscalía pide una multa de diez meses con cuota diaria de 10 euros.