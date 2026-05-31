Rescatan a una serpiente que se había colado en la zona de piscina de un edificio

Los efectivos del parque Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han intervenido esta tarde en un nuevo rescate, pero en este caso con una protagonista poco habitual: una serpiente que se había introducido en la zona de jardín junto a la piscina comunitaria de un edificio.

El aviso movilizó a los bomberos, que se desplazaron hasta el inmueble para localizar al reptil y retirarlo de forma segura. La serpiente se encontraba en el área de baño comunitaria, una zona de paso para vecinos y usuarios de la piscina, lo que generó preocupación.

La actuación se llevó a cabo con las debidas precauciones para evitar riesgos tanto para las personas como para el propio animal. Los bomberos lograron capturar la serpiente sin incidentes, poniendo fin a una intervención que se suma a la actividad registrada durante la tarde por los servicios de emergencia.

¿Dónde se produjo la intervención?

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se ha informado de este rescate con un tono distendido en redes sociales, señalando que la serpiente “ha querido sumarse a la serie de rescates de esta tarde”. La intervención forma parte de las salidas que los efectivos realizan habitualmente cuando animales acceden a espacios privados o zonas comunes y requieren ser retirados.

Este tipo de avisos se incrementa especialmente con la llegada del calor, cuando algunos reptiles pueden aparecer en jardines, garajes, piscinas o zonas próximas a viviendas en busca de refugio, humedad o alimento. Ante situaciones similares, los servicios de emergencia recomiendan no intentar capturar al animal por cuenta propia y avisar a profesionales para que puedan intervenir con seguridad. En esta ocasión, el rescate fue realizado en un edificio de Almassora, donde la serpiente se había introducido en la zona de la piscina.

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Los bomberos han estado muy atareados este domingo, pues previamente han tenido que acudir a dos rescates seguidos de senderistas que han quedado heridos en las montañas: en Cabanes (la Plana Alta) y luego en Algimia de Almonacid (Alto Palancia). En ambos casos ha tenido que intervenir el helicóptero de rescate. En uno de los casos, en Cabanes, una mujer ha sufrido allí una lesión de rodilla en una senda forestal de difícil acceso. Y en Algimia de Almonacid, han extraído a un varón herido en el pie atrapado en la cueva del Estuco.