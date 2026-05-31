Dos rescates seguidos en las montañas de Castellón hacen trabajar a destajo al helicóptero de los bomberos

Los Bomberos de la Diputación de Castellón han intervenido este domingo en dos rescates seguidos de senderistas que han quedado heridos en las montañas de Castellón. Han ocurrido uno detrás de otro en localidades bastante separadas entre sí, primero en Cabanes (la Plana Alta) y luego en Algimia de Almonacid (Alto Palancia) pero a las que ha podido acudir el mismo helicóptero de rescate, que ha trabajado a destajo.

Hace dos meses este diario contaba las dificultades que pueden surgir cuando se sube a realizar ejercicio en la montaña. Esta actividad está en auge y los bomberos confirmaron que cada vez afrontan más de este tipo de situaciones de rescate con helicóptero.

Media hora de diferencia

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, la primera de las dos intervenciones de rescate de hoy ha sido en Cabanes. Una mujer ha sufrido allí una lesión de rodilla en una senda forestal de difícil acceso y efectivos del parque Plana Alta y del equipo de Unidad de Rescate de Montaña se han desplazado, de acuerdo con lo informado a las 14.13 horas. El helicóptero de la Generalitat ha puesto rumbo hacia allí y se ha conseguido rescatar a la mujer.

Había pasado poco más de media hora cuando a las 14.58 horas los Bomberos de la Diputación han indicado que había habido otro incidente parecido en una cueva de Algimia de Almonacid. Profesionales del Parque Alto Palancia han acudido al lugar, mientras que el helicóptero se ha dirigido al lugar justo cuando ha terminado el primer rescate.

El hombre se encuentra todavía siendo atendido en la conocida como cueva del Estuco de Algimia y, sobre las 17.00, aún no había finalizado la operación.

En este caso, la lesión del senderista se había producido en el pie.