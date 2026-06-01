Una conductora cae por un terraplén tras acceder de forma indebida a la Vía Verde de Orpesa
La conductora, que se niega a realizar el test de alcoholemia, es investigada por un presunto delito contra la seguridad vial
Una conductora ha sido investigada por un presunto delito contra la seguridad vial después de acceder indebidamente con su vehículo a la Vía Verde de Orpesa, retirar las pilonas de acceso y acabar precipitándose por un terraplén.
Según ha informado la Policía Local de Oropesa del Mar en su perfil oficial de Facebook, los hechos ocurrieron el pasado viernes 29 de mayo, cuando los agentes recibieron un aviso alertando de que un vehículo había entrado en la Vía Verde, una zona no habilitada para la circulación de turismos.
Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local para auxiliar a la conductora y asegurar la zona, con el objetivo de evitar nuevos riesgos para otros usuarios de la vía.
Detección de alcohol
Durante la intervención policial, la mujer se negó a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol. Por este motivo, fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial, además de ser denunciada por las infracciones administrativas cometidas.
En la informacin emitida desde la Policía Local en sus redes sociales también recuerdan la importancia de respetar la señalización y de colaborar con los agentes durante cualquier intervención, ya que se trata de obligaciones fundamentales para garantizar la seguridad de todos.
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