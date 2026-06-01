Detienen a una persona por extorsionar a través de páginas web de contactos en Almassora
Las víctimas son residentes en las provincias de Castellón y Tarragona
La Guardia Civil de Almazora, dentro de las actuaciones llevadas a cabo con el fin de prevenir los ilícitos penales en internet, ha detenido a un hombre de 24 años por cuatro delitos de extorsión.
La operación se inició en septiembre de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento que una persona estaba siendo coaccionada y amenazada tras haber accedido previamente a una página web de contactos.
A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, se logró localizar a un total de cuatro víctimas residentes en las localidades de Almazora y Ulldecona (Tarragona). Asimismo, los agentes consiguieron identificar al presunto autor.
El modus operandi consistía en contactar telefónicamente con las víctimas tras acceder estas a páginas web de contactos, exigiéndoles posteriormente diferentes cantidades de dinero mediante amenazas e intimidaciones con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente de Catarroja (Valencia).
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