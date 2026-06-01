Investigado un vecino de Moncofa en Onda por exceder la velocidad y con 40 cajas de melocotones supuestamente robadas

Una infracción administrativa destapa a veces otras acciones más graves. Es lo que le ha sucedido a un vecino de Moncofa, que circulaba al volante de una furgoneta Volkswagen por el término municipal de Onda.

Los agentes le dieron el alto al percatarse de que iba a una velocidad superior a la permitida y, al comprobar su documentación, vieron que tenía el carnet de conducir caducado desde hacía un año. Además, comprobaron que en el interior del vehículo había 40 cajas de melocotón blanco, sin poder explicar el susodicho la procedencia de las mismas.

Niega los hechos

El varón únicamente argumentó que eran de un campo de Moncofa y que tenía apalabrada su venta en un establecimiento, sin aportar documentos que lo acreditaran ni el nombre del comercio. Sospechando pues que se tratara de fruta robada, los agentes de la Policía Local confiscaron el producto y dieron parte al equipo Roca de la Guardia Civil, especializada en robos en el campo.

Comprobados los antecedentes de los tres ocupantes del vehículo, se dieron cuenta de que, además, todos ellos tenían delitos contra el patrimonio y otras infracciones administrativas a sus espaldas.