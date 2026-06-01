Investigado un vecino de Moncofa en Onda por exceder la velocidad y con 40 cajas de melocotones supuestamente robadas
El conductor no puede demostrar la trazabilidad de la fruta cuando la Policía Local de Onda le da el alto
Una infracción administrativa destapa a veces otras acciones más graves. Es lo que le ha sucedido a un vecino de Moncofa, que circulaba al volante de una furgoneta Volkswagen por el término municipal de Onda.
Los agentes le dieron el alto al percatarse de que iba a una velocidad superior a la permitida y, al comprobar su documentación, vieron que tenía el carnet de conducir caducado desde hacía un año. Además, comprobaron que en el interior del vehículo había 40 cajas de melocotón blanco, sin poder explicar el susodicho la procedencia de las mismas.
Niega los hechos
El varón únicamente argumentó que eran de un campo de Moncofa y que tenía apalabrada su venta en un establecimiento, sin aportar documentos que lo acreditaran ni el nombre del comercio. Sospechando pues que se tratara de fruta robada, los agentes de la Policía Local confiscaron el producto y dieron parte al equipo Roca de la Guardia Civil, especializada en robos en el campo.
Comprobados los antecedentes de los tres ocupantes del vehículo, se dieron cuenta de que, además, todos ellos tenían delitos contra el patrimonio y otras infracciones administrativas a sus espaldas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
- Final: Desolación en el Ciutat: el Amics no logra el soñado ascenso y sube el Albacete (66-68)
- Una menor agrede a su madre en plena Avenida Rey Don Jaime de Castellón
- Última hora sobre Jordi Ortiz, piloto herido en el Rallye de la Cerámica: “Estamos en contacto permanente con la familia”
- Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
- La única playa de Castellón que lleva 40 años entre las mejores de España: cuatro décadas con bandera azul
- Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
- Estado actual de Jordi Ortiz, piloto superviviente del accidente en el que falleció su hermano Samuel en el Rallye de la Cerámica