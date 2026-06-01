Un joven, ante 14 años de prisión por agresión sexual a una amiga menor en Castellón

La empezó a agredir mientras dormía y le hizo pasar un calvario hasta que consiguió escapar de su casa. Eso es lo que la Fiscalía cree que hizo un joven, mayor de edad, a una amiga suya, menor de edad, en noviembre de 2023.

Este hombre afronta un cargo de supuesta agresión sexual por el cual el Ministerio Público reclama que se imponga una pena de 14 años de prisión. El varón, de nacionalidad colombiana y en situación irregular en España, fue enviado un mes después de lo ocurrido a prisión provisional. Allí permaneció un año y medio, hasta el 29 de julio de 2025. Desde entonces el acusado se encuentra libre a la espera de que se celebre el juicio, cuya vista oral está prevista para el próximo martes, 9 de junio, dos años y medio después de que los hechos denunciados.

Tenía 17 años

La chica tenía en el momento de la denuncia 17 años. Ahora ya es mayor de edad, ya que cuenta con 20 años. La supuesta agresión sexual ocurrió en un municipio de la provincia de Castellón que Mediterráneo omite para proteger la identidad de la víctima.

Era domingo 19 de noviembre de 2023, ya sobre mediodía, y la joven denunciante y una amiga suya estaban pensando qué hacer después de haber pasado la noche del sábado de fiesta. Decidieron, junto con otro amigo, ir a la vivienda del acusado. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, todos consumieron bebidas alcohólicas y fumaron marihuana. Finalmente, cansada tras tantas horas despierta, la amiga de la víctima se fue a dormir a una de las habitaciones. Los otros tres siguieron charlando.

En cuanto el otro varón que se encontraba en el piso salió de la habitación y la denunciante se quedó también dormida, el procesado supuestamente actuó. La fiscal de la causa considera que, «con ánimo libidinóso y aprovechándose de que la menor estaba dormida y bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes», el acusado abusó de ella. Le quitó el mono que llevaba y el tanga y comenzó a tocarla.

Gritos y secuelas

La adolescente se despertó al notar que la estaban tocando y le pidió que parara porque no quería mantener relaciones. El acusado, según el escrito de acusación, comenzó a recriminarle y gritarle. Al final, ella consiguió abandonar el domicilio mientras él seguía gritando.

La víctima tiene un trastorno de estrés postraumático y está desde entonces en tratamiento psicológico. Además de la prisión, la fiscal pide libertad vigilada por nueve años para él, y una orden de alejamiento de diez años. También, como responsabilidad civil, 5.000 euros por daños morales.