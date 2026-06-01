El desgarrador relato de la pelea de menores en el IES Ribalta de Castellón: "La niña estaba indefensa, le podrían haber matado"

La pelea entre menores ocurrida en las inmediaciones del IES Francesc Ribalta de Castellón ya está en manos de la Policía Nacional. Tras presentarse denuncia, los agentes han iniciado una investigación que no se limita únicamente a identificar a las personas implicadas en la agresión, sino también a quienes grabaron las imágenes y las difundieron posteriormente en redes sociales.

El caso ha generado una profunda preocupación, por la violencia de las imágenes, la edad de las implicadas y las posteriores reacciones de los implicados, que llegaron a crear perfiles en redes sociales para difundir los vídeos que ellos mismos habían grabado. Una testigo de la pelea, que prefiere mantener el anonimato, relata a este periódico la dureza de una escena que, asegura, todavía le cuesta asimilar.

“La niña se cayó muy mal, pegando la cabeza contra el suelo, y le podría haber matado”, afirma. Según su relato, la agresión fue especialmente violenta: “La que más le pegaba parecía profesional aunque era una niña. Nunca había visto algo así. Parecía una pelea de MMA. Por la forma que pegaba parecía entrenada”.

Mediterráneo

La testigo sostiene que lo sucedido no solo fue grave por la agresión en sí, sino también por la actitud de parte de quienes estaban alrededor. “Lo que más me llamó la atención y más pena me dio es que, al margen de que había un montón de niños mirando y grabando con sus móviles, también había muchos adultos que no hacían nada”, explica.

Según su versión, en el lugar había adultos observando desde balcones y también profesores cerca, en el contexto de la huelga. “Para mí los adultos que estaban mirando desde los balcones sin hacer nada eran tan cómplices como los niños que estaban bajo pidiendo a las niñas que pegaran más”, lamenta.

La mujer asegura que preguntó a algunos docentes por qué no habían intervenido antes. “Me contestaron que creían que ese tumulto era por la huelga, que estaban protestando”, señala. La testigo insiste en que la escena fue especialmente angustiosa porque la menor agredida no podía defenderse: “Fue algo horrible porque la niña que estaba en el suelo no se podía defender. Estaba en posición fetal, completamente indefensa”.

Los hechos ocurrieron, según su testimonio, en la puerta de Correos, donde se formó un amplio círculo de menores alrededor de la pelea. “Igual eran unos 50”, calcula. Añade que, en un primer momento, participaron varias chicas: “Al principio eran unas diez y luego ya iban de una en una”.

Importante despliegue

Hasta el lugar acudieron una ambulancia SAMU y la Policía Local de Castelló, pese a que en la actualidad ya está siendo la Policía Nacional la que se ha hecho cargo de la investigación. “Entonces sí que actuaron los adultos, cuando estaba la policía, para decir lo que habían visto, pero antes, nada”, denuncia la testigo, que asegura estar dispuesta a declarar ante la familia de la víctima y ante la Policía. “Me pongo a disposición de la niña, la madre y la policía para declarar lo que vi porque no podemos vivir tranquilos en una sociedad en la que pasa esto. Por poco la matan entre varias chicas. Falta sensibilidad y empatía. Estoy aún indignada”.

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Recordar que el centro educativo comunicó un PREVI, el protocolo de prevención de la violencia y promoción de la convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana. La investigación policial deberá aclarar ahora tanto la agresión como la grabación y difusión de los vídeos. Grabar una pelea para humillar, viralizar o exponer a menores puuede provocar consecuencias penales, civiles o administrativas, especialmente si las imágenes permiten identificar a menores o afectan a su intimidad, honor o propia imagen.