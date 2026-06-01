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Casi 50 años sin una tragedia en el motor de Castellón: el precedente que recuerda el luto actual por el Rallye de la Cerámica

El accidente de los hermanos Ortiz ha conmocionado al motor castellonense, que no recordaba un episodio comparable desde el Rallye Costa de Azahar de 1977, cuando murieron Carlos Matoses y Enrique García Blesa

Vídeo: Actuación de los bomberos en el trágico accidente del Rallye de la Cerámica en el que falleció Samuel Ortiz

Vídeo: Actuación de los bomberos en el trágico accidente del Rallye de la Cerámica en el que falleció Samuel Ortiz

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Rafael Fabián

Rafael Fabián

Castellón ha vivido este fin de semana una tragedia que el mundo del motor provincial no recordaba desde hacía casi medio siglo. La muerte de Samuel Ortiz y el grave estado de su hermano Jordi tras el accidente sufrido en el Rallye de la Cerámica han golpeado a una disciplina en la que los siniestros mortales, pese al riesgo inherente de la competición, son hoy excepcionales.

Para encontrar un antecedente comparable en la provincia hay que retroceder hasta el 27 de noviembre de 1977, cuando el Rallye Costa de Azahar quedó marcado por los fallecimientos de dos pilotos, Carlos Matoses Marín y Enrique García Blesa, en dos accidentes ocurridos con pocos minutos de diferencia durante el último tramo cronometrado de la prueba.

Estado actual de Jordi Ortiz, piloto superviviente del accidente en el que falleció su hermano Samuel en el Rallye de la Cerámica

El primero de los siniestros tuvo como protagonista a Carlos Matoses Marín, piloto aficionado de 24 años y vecino de Valencia. Competía al volante de un Seat 127 cuando, en el término de Villahermosa del Río, perdió el control del vehículo a la salida de una curva, se salió de la calzada y volcó. Matoses resultó herido de gravedad y falleció poco después de ingresar en la residencia de la Seguridad Social. Su copiloto, Andrés José Martí Cervera, de 23 años, sufrió lesiones graves.

La prueba quedaría doblemente enlutada poco después. En el mismo Rallye Costa de Azahar, el veterano piloto Enrique García Blesa, de 41 años, sufrió otro accidente mortal en las proximidades de Llucena, en la carretera hacia Argelita. Conducía un Porsche Carrera cuando, en el kilómetro 6, el coche se salió de la calzada por un desnivel de considerable altura y se incendió posteriormente.

Imagen del coche que conducía Carlos Matoses (i), así como de Enrique García (d).

Imagen del coche que conducía Carlos Matoses (i), así como de Enrique García (d). / Motor Auto

Según los testimonios recogidos sobre aquel accidente, García circulaba a menos de tres kilómetros de la meta del tramo cuando no pudo trazar bien una curva cerrada cuyo firme estaba cubierto de gravilla. El Porsche siguió recto, cayó por un barranco y acabó ardiendo. El piloto murió en el lugar, mientras que su copiloto, Francisco Salazar Jorques, resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital de Castellón.

García Blesa era un nombre conocido en el automovilismo valenciano. Había ganado el Campeonato Regional de Rally de Levante en 1975 con un Porsche 911S y llegaba al Costa de Azahar de 1977 en cabeza de la clasificación regional. Antes del último tramo, según los textos conservados sobre aquella jornada, lideraba provisionalmente la prueba con nueve segundos de ventaja sobre su principal rival.

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Crónica de la época publicada en este periódico.

Crónica de la época publicada en este periódico. / Mediterráneo

Casi medio siglo después, el accidente de los hermanos Ortiz en el Rallye de la Cerámica ha reabierto el recuerdo de aquel antecedente. Samuel Ortiz, copiloto castellonense de 30 años, falleció tras el siniestro registrado en el segundo tramo de la prueba, mientras que Jordi Ortiz, piloto de 33 años, permanece ingresado en la UCI del Hospital General de Castellón con pronóstico reservado.

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