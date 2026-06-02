Alarma momentánea en Almenara al recibir sospechas de posibles robos que resultan ser trabajos autorizados

Durante los últimos cuatro días, la Policía Local de Almenara ha recibido seis avisos relacionados con personas sospechosas que, según la información facilitada, podrían estar intentando cometer robos en viviendas, de acuerdo con lo que ha difundido este martes dicho cuerpo policial.

"Queremos agradecer la colaboración de todos los vecinos y vecinas que, ante cualquier situación que consideran extraña, contactan con la Policía para que podamos comprobar los hechos y actuar de forma preventiva", han indicado en la Policía Local.

Tras las correspondientes identificaciones y comprobaciones realizadas por los agentes de la localidad, todos los avisos han resultado negativos. En los seis casos se trataba de trabajadores de distintas empresas que estaban realizando servicios debidamente autorizados e identificados.

Petición de tranquilidad

La Policía Local ha pedido tranquilidad a la población. "Somos conscientes de la preocupación existente por los robos en viviendas y de los comentarios que circulan por la calle y las redes sociales. Sin embargo, los datos reales indican que en las últimas semanas únicamente se ha registrado un robo en domicilio en nuestra localidad", han subrayado.

"Por ello, rogamos prudencia antes de difundir informaciones no contrastadas, ya que los rumores y bulos pueden generar una alarma social innecesaria", han agregado.