Aparatoso accidente entre un camión y un coche que iba en dirección contraria en la rotonda de la Silla en Castelló

La manifestación educativa de la rotonda de la Silla a la entrada de Castelló ha dejado este martes al mediodía un episodio colateral que, por fortuna, se ha saldado solo con daños materiales, según ha contado la Policía Local a este diario. Un camión cisterna ha golpeado a un vehículo que iba en dirección contraria en esta zona de la capital de la Plana, entre la Universitat Jaume I y el Mercat d'Abastos.

El accidente ha dañado el lateral de turismo, que al parecer por las dificultades del tráfico ha decidido ir en dirección contraria, de acuerdo con un testigo presencial contactado por Mediterráneo.

A la altura de la rotonda de la Silla, el camión se ha encontrado con el vehículo, el cual estaba ocupado únicamente por una condcutora.

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Ambos vehículos han logrado frenar a tiempo y, a pesar de que el frontal del camión ha golpeado contra la parte de la conductora, ella se encuentra en buen estado.