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Caos en la AP-7 en Castellón: un accidente de camión provoca kilómetros de retenciones

Las retenciones se producen entre los términos de Alcalà de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis

Las retenciones se producen en la AP-7, a su paso por Alcalà de Xivert.

Las retenciones se producen en la AP-7, a su paso por Alcalà de Xivert. / Mediterráneo

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Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

La AP-7, a su paso por los términos municipales de Alcalà de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis, acumula hasta cuatro kilómetros de retenciones durante gran parte de esta mañana. La causa es un accidente sucedido en la noche del lunes, sobre las 21.54 horas, en la que un camión que perdió el control y sufrió una colisión, dejó su carga vertida sobre la calzada.

Aunque no hubo que lamentar heridos, sí que se produjeron daños materiales. Por eso, los operarios de la Dirección General de Tráfico (DGT) se han dirigido hasta el lugar de los hechos para proceder a la retirada del contenido que portaba el vehículo accidentado. Estas labores han obligado a que se cortara un carril de la AP-7, en dirección a Barcelona, por lo que se han producido atascos en la zona.

Varios kilómetros

Según ha informado la DGT, las retenciones se prolongan hasta cuatro kilómetros, entre los kilómetros 379 y 375 de la vía. Esta situación continuará hasta que los trabajadores finalicen sus trabajos de retirada del material que volcó el camión sobre la calzada.

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