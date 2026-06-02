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La Guardia Civil esclarece una trama de contratación fraudulenta de teléfonos móviles

Los implicados utilizaban el acceso autorizado a datos de clientes para realizar contrataciones de móviles que luego eran recibidos en otros domicilios y posteriormente revendidos.

La Guardia Civil esclarece una trama de contratación fraudulenta de teléfonos móviles

La Guardia Civil esclarece una trama de contratación fraudulenta de teléfonos móviles / GUARDIA CIVIL

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Laura Fernández

Laura Fernández

La Guardia Civil de Castellón, a través del Equipo@ especializado en delitos tecnológicos, ha identificado a los presuntos responsables de un grupo dedicado al fraude en la contratación de teléfonos móviles.

La investigación comenzó tras detectar irregularidades en una empresa subcontratada de una conocida operadora. Los agentes comprobaron que un trabajador habría realizado numerosas contrataciones irregulares usando su acceso autorizado para recopilar información y documentación de los clientes. Los móviles eran luego recibidos en los domicilios de otras dos personas vinculadas al grupo.

Según las pesquisas, los implicados contrataban teléfonos de alta gama con datos fiscales y contractuales de empresas para después revenderlos en comercios de segunda mano. Se ha confirmado la implicación de cada miembro y la contratación fraudulenta de 52 terminales, valorados en 80.000 euros.

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La operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Castellón en coordinación con el juzgado de Instrucción nº 1 de León siendo investigados por los hechos relatados.

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