Persecución policial entre los huertos en Almenara para atrapar a un menor que robó una moto: capturado gracias a un dron

Agentes de la Policía Local de Almenara han visto este martes a un menor que circulaba con un ciclomotor que había sido sustraído semanas atrás.

Al percatarse de la presencia policial, el joven ha abandonado el vehículo y ha emprendido una huida corriendo por la zona de huertos, intentando evitar su identificación.

Gracias a la rápida coordinación entre el dron policial, con las patrullas de Policía Local y la Guardia Civil, se ha logrado mantener localizado en todo momento, procediendo finalmente a su detención.

Al menor se le imputan un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducción, así como un delito de hurto por la sustracción del ciclomotor.

Colaboración entre cuerpos

"Queremos destacar la excelente colaboración entre los distintos medios policiales desplegados, así como la eficacia del sistema de vigilancia aérea mediante dron, que resultó fundamental para la localización del autor", han destacado desde la Policía Local.

Asimismo, han recordado que la conducción sin autorización y la sustracción de vehículos tienen consecuencias legales, independientemente de la edad del infractor.