Robos en viviendas de Castelló: Condenado a ocho años de prisión por entrar en ocho casas

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a ocho años de prisión a un hombre que entró a robar en ocho viviendas de Castelló, Benicàssim y Borriol entre los meses de abril y junio de 2025.

La sentencia se dictó después de que la Fiscalía y la defensa del condenado alcanzaran un acuerdo por el que el ladrón reconocía los hechos y aceptaba la pena solicitada. La Sala le considera autor de dos delitos continuados de robo con fuerza en casa habitada.

Hasta 17.500 euros

El penado deberá indemnizar a cada una de las víctimas con las cantidades en las que se valoraron las joyas sustraídas en cada vivienda, importes que oscilan entre los 3.000 y los 17.500 euros, además de abonar los daños causados para acceder a los inmuebles.

Los hechos comenzaron el 14 de abril de 2025, cuando el condenado, con antecedentes penales por delitos similares, accedió a cuatro viviendas de Benicàssim tras saltar las respectivas vallas perimetrales.

En dos de ellas no logró entrar en el interior, aunque provocó daños en los cerramientos al intentar acceder. En las otras dos viviendas se apoderó de joyas, relojes y 800 euros en efectivo.

Cuatro casas más

Durante el mes de junio del mismo año, el hombre hizo lo propio con otras cuatro casas ubicadas en Castelló y en Borriol. En una de ellas, situada en Grau de Castelló, fue sorprendido por el hijo de la propietaria.

A otras dos viviendas sí consiguió acceder y se apoderó de joyas, relojes y aparatos electrónicos valorados en 3.800 y 17.500 euros, respectivamente. En un cuarto inmueble no logró entrar, pero causó desperfectos al fracturar dos ventanas.

La sentencia es firme y no se puede recurrir.