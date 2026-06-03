Alerta en Castellón: la nueva estafa que ha surgido con la desaparición de mascotas

La Guardia Civil de Castellón ha detectado un nuevo tipo de estafa que juega con la preocupación de los dueños de animales perdidos. Los delincuentes se ponen en contacto con los propietarios asegurando tener a su mascota y exigiendo un pago por su devolución.

Todo comienza cuando un propietario denuncia la desaparición de su animal, difundiendo su búsqueda en redes sociales y colocando carteles en el barrio. Es en ese momento cuando los estafadores entran en acción: envían mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea asegurando que el animal está en su poder y exigen el pago inmediato de una suma de dinero para su liberación.

Tras realizar el pago y acordar un punto de encuentro para recuperar a la mascota, los supuestos autores nunca se presentan. Muchos utilizan números de teléfono extranjeros para dificultar la acción de la justicia.

La Guardia Civil recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones:

Desconfiar de cualquier persona que solicite dinero por adelantado para devolver una mascota perdida.

para devolver una mascota perdida. Verificar siempre la identidad de quien asegura haber encontrado al animal.

de quien asegura haber encontrado al animal. Solicitar pruebas recientes que confirmen que la mascota está realmente en su posesión.

que confirmen que la mascota está realmente Concertar encuentros únicamente en lugares públicos y seguros.

y seguros. No realizar pagos mediante Bizum, transferencias o cualquier otro método antes de recuperar a la mascota.

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La colaboración ciudadana y la denuncia temprana son clave para prevenir estas estafas y ayudar a localizar a los responsables.