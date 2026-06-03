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Ingresa en prisión un hombre por tráfico de drogas en Castellón: le pillan con 45 gramos de metanfetamina

La Guardia Civil de Vilafamés detienen al varón, de 50 años

Droga incautada en la actuación

Droga incautada en la actuación / GC

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Diego Sánchez

La Guardia Civil de Vilafamés, ha detenido a un varón de 50 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras una actuación establecida dentro del marco prevención de la delincuencia en las vías de comunicación de la provincia de Castellón.

La intervención tuvo lugar la tarde del pasado día 28 de mayo, en el término municipal de Borriol, cuando se observó un vehículo que ante la presencia de los agentes realizó una maniobra anómala, pudiendo ser interceptado e identificado posteriormente.

Fruto de esta actuación, se procedió a la detención del conductor, al cual se le intervino más 45 gramos de metanfetamina que se encontraba oculta en el interior de su vehículo.

Al detenido se le atribuye un delito contra la salud pública, y una vez puesto una vez puesto a disposición judicial, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional, imputándole delitos de desobediencia, conducción temeraria y conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

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Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castellón.

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