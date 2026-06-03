Susto en Castelló por el derrumbe de una vivienda en la calle Barrachina

La Policía Local de Castelló ha intervenido este miércoles a primera hora de la mañana tras registrarse un derrumbe en una vivienda situada en el número 25 de la calle Barrachina.

El desplome ha provocado la caída de cascotes, ladrillos y otros restos de obra sobre la vía pública, ocupando parte de la calzada y la acera. Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, los agentes han procedido a acordonar la zona para evitar males mayores y garantizar la seguridad de los viandantes y vecinos.

Según las primeras informaciones, no consta que haya personas atrapadas en el interior del inmueble, pero los medios sanitarios sí que se ha atendido a una persona. La actuación policial se ha centrado en asegurar el perímetro y restringir el paso por las inmediaciones del edificio afectado.

Galería de imágenes: Derrumbe de una vivienda en la calle Barrachina, en Castelló / Manolo Nebot

Hasta la zona también se han desplazado efectivos de Bombers de Castelló, quienes están realizando trabajos en la vivienda afectada.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran una importante acumulación de escombros frente a la fachada del inmueble, así como daños visibles en la parte superior de la vivienda. La zona permanece señalizada a la espera de que los técnicos valoren el estado del edificio y determinen las medidas necesarias para evitar nuevos desprendimientos.

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