Accidente entre varios vehículos en la CV-10 en Betxí

Un accidente de tráfico registrado este jueves por la mañana en la CV-10, en una de las entradas y salidas de Betxí, ha dejado una persona herida leve. El siniestro se ha producido sobre las 8.00 horas y ha consistido en un alcance entre dos vehículos.

Según la información disponible en la Dirección General de Tráfico, el incidente se ha producido en sentido decreciente de la vía, en dirección hacia el aeropuerto, dentro del término municipal de Betxí. A pesar del accidente, no hay carriles cortados, aunque la circulación en la zona es lenta mientras se realizan las labores de retirada de los vehículos implicados.

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Aviso de la DGT del accidente en Betxí / DGT

Nivel de servicio amarillo

Las autoridades trabajan en el punto del siniestro para regular el tráfico y garantizar la seguridad de los conductores. La DGT mantiene el nivel de servicio en amarillo debido a las retenciones generadas por el accidente.