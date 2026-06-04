Detienen a un hombre por robar material de un vehículo de empresa en la Vall d'Uixó
El presunto autor aprovechó un descuido del conductor de una furgoneta y los materiales que hurtó están valorados en 1.600 euros
La Guardia Civil ha detenido en la Vall d'Uixó a un varón de 40 años como presunto autor de un delito de hurto cometido en el interior de un vehículo de una empresa de la citada localidad, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
La investigación se inició tras los hechos ocurridos el pasado 22 de abril, cuando el presunto autor aprovechó un descuido del conductor de una furgoneta para acceder a su interior y sustraer diverso material propiedad de la empresa, valorado en 1.600 euros.
Las gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar al supuesto responsable de los hechos y proceder a su detención. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Nules.
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