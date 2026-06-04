Los padres de la niña del IES Ribalta de Castellón agredida en una pelea rompen su silencio: "Faltaron centímetros para algo peor"

La agresión sufrida por una menor en las inmediaciones del IES Francesc Ribalta de Castellón sigue teniendo consecuencias más allá de las imágenes que circularon por redes sociales. La madre y el padrastro de la víctima, que prefieren mantener el anonimato y se identifican como SM y KF, relatan ahora el profundo impacto que el desagradable episodio está teniendo en la niña y en su día a día.

“Lo está pasando mal”, explica su madre. Según SM, la menor, que llegó desde Colombia, ya había vivido situaciones difíciles antes, pero no esperaba encontrarse con un episodio así en Castellón. “Allí ya había sufrido porque estos episodios en Latinoamérica por desgracia son habituales, pero en Castellón no pasaban y ahora parece que estos problemas se están normalizando acá”, lamenta.

Mediterráneo

La familia asegura que la menor intenta mostrarse fuerte, pero que el golpe emocional es evidente. “Ella me dice que está bien, pero como madre veo en sus actitudes que siente impotencia por lo que está pasando. Encima se culpabiliza”, señala SM. La madre añade que algunos compañeros han llegado a llamarla “sapa”, término que en castellano equivale a chivata, pese a que, insiste, “en los vídeos se ve claramente lo que pasó y ella no tiene nada de lo que avergonzarse”.

Su padrastro, KF, también muestra su preocupación por el estado de la niña, alumna del IES Ribalta, tras la brutal agresión. “Ahora lleva ya varios días que no come nada, nos dice que no tiene hambre, pero es por los nervios”, afirma. Según relata, la menor continúa acudiendo al instituto, aunque ha cambiado su comportamiento: “Ella es muy fuerte y está resistiendo, yendo al instituto, pero está regresando antes a casa de lo normal, se nota que no tiene ganas de nada”.

La familia denuncia además que, tras lo ocurrido, han continuado los comentarios y las intimidaciones. “Le han dicho que le van a volver a pegar”, asegura KF, quien añade que incluso a otras niñas que van con ella les habrían dicho que dejen de hacerlo. “Sabemos que de ahí no va a pasar porque encima ahora está todo judicializado, pero parece que algunos quieren asustarla y dañarla psicológicamente”, sostiene.

En manos de la Justicia

Los hechos ocurrieron junto al edificio de Correos, en las inmediaciones del IES Francesc Ribalta, donde se formó un grupo de menores alrededor de la pelea entre los que había alumnos del citado centro así como de otros de la capital de la Plana. Las imágenes difundidas mostraban a varias chicas agrediendo a la víctima mientras otros menores grababan con sus teléfonos móviles.

SM recuerda que al principio le dijeron que a su hija solo la habían empujado, pero que al ver los vídeos comprobó la gravedad de la agresión. “Vi que le habían dado puñetazos, patadas, le tiraron al suelo”, explica. La madre cree que la situación pudo acabar mucho peor: “Se podría haber hecho mucho daño si se golpea con la cabeza en las escaleras del edificio de Correos. Faltaron centímetros para que estuviéramos hablando de algo peor”.

A la familia también le duele la reacción de quienes estaban alrededor. “Me entristece que se escucha cómo los que están ahí animan a las chicas a pegar a mi hija y me entristece también que los adultos que estaban en la zona no hicieran nada”, afirma SM.

El caso está ya en la Fiscalía de Menores. Los padres de la víctima han contratado a un abogado y se investiga tanto a quienes participaron en la agresión como a quienes grabaron y difundieron las imágenes en redes sociales. “Ahora estamos esperando a que nos llamen a declarar, pero esto va muy rápido”, apunta KF.

El centro educativo comunicó un PREVI, el protocolo de prevención de la violencia y promoción de la convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, mientras la Policía Nacional mantiene abierta la investigación tras la denuncia presentada.

La familia insiste en que su objetivo no es alimentar el conflicto, sino evitar que algo así vuelva a repetirse. “Queremos que esto se acabe, pero no podemos tapar el sol con un dedo”, señala la madre. “Queremos que esto no le vuelva a pasar ni a mi hija ni a nadie. Esperamos que en los institutos también estén más pendientes de estas situaciones”.

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KF, padrastro y tutor de la menor, defiende que en casa educan a la menor en no responder con violencia. “Nosotros enseñamos que en ningún momento hay que pegar, que hay que buscar la solución con un profesor o con un adulto. Apostar por el diálogo”, afirma. Cree a su vez que las redes sociales agravan este tipo de episodios entre menores: “Provocan que enloquezcan, que vivan en un mundo diferente al nuestro. Son muy pequeños y les afecta mucho”.