Reincidente en Castellón: Cuatro años de prisión para un pedófilo por pedir vídeos sexuales a una menor de 12 años

Escudado en el anonimato de las redes sociales, O. J. R. F., un hombre de 45 años en la actualidad y de 41 cuando sucedieron los hechos, abrió en febrero de 2022 una cuenta de Instragram con la que contactó con una menor de edad, una chica que contaba con 12 años en ese momento, y llegó a ganarse confianza, haciéndose pasar por un joven de 15 o 16 años.

A través de este contacto, según los hechos acreditados por el Ministerio Público, consiguió su número de teléfono y, lo que empezó como un intercambio de imágenes de la vida cotidiana, derivó hacia el terreno sexual para pedirle "vídeos e imágenes de ella desnuda". Tras una incial negativa, la pequeña le mandó vídeos y fotos de ella sin ropa y masturbándose, al mismo tiempo que el hombre compartía con ella contenido de carácter sexual, supuestamente de un adolescente.

El acusado llegó incluso a pedirle un vídeo de su hermana pequeña, de 9 años, desnuda, aunque no lo consiguió. En el momento de su detención, en el móvil de O. J. R. F. encontraron 39 archivos de contenido sexual de la niña.

'child grooming'

Por todo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al imputado a 3 años y 6 meses de prisión por elaboración de material de abuso sexual, así como a 6 meses de cárcel por exhibicionismo y otros 6 meses por child grooming. Este último delito consiste un tipo de engaño con fines sexuales que hace un adulto contra un menor a través de internet. El objetivo del pederasta que realiza esto es ganarse la confianza del o de la menor para más tarde pedirle fotos o vídeos de tipo sexual

Este es el acuerdo de conformidad al que han llegado la Fiscalía, la acusación particular y la defensa del acusado, lo que ha evitado que se desarrollara el juicio en el que se pedían 8 años de cárcel por la elaboración de abuso sexual, 3 años por child grooming y un año por exhibicionismo.

Indemnización

Además, el condenado deberá pagar 8.000 euros a la víctima, que sufrió una evolución negativa en su normal desarrollo, por el daño moral causado y deberá permanecer 8 años en libertad vigilada, una vez cumplida la pena. A esto se unen 15 años de inhabilitación para trabajar con menores y una orden de alejamiento de 500 metros de la menor.

A todo esto se une que el hombe ya había sido condenado por la Audiencia Provincial de Gijón a dos años de cárcel por abuso sexual a una mayor de edad. La pena estaba en suspenso, condicionada a que no delinquiera en un tiempo, condición aún vigente cuando ocurrió este caso.